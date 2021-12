UBS: Milliardenverlust durch Investment-Banker

Wie das Unternehmen mitteilt, seien die Geschäfte des Bankers nicht genehmigt gewesen. Es schätzt den Verlust allein aus diesem Geschäft auf 2 Milliarden Dollar. Er könne dazu führen, dass der gesamte Konzern im dritten Quartal in den roten Zahlen landet.Kunden seien von den Vorgängen nicht betroffen, so die Bank weiter. Die Untersuchung der Vorfälle sei noch nicht beendet.Unterdessen beruhigte der Bank-Vorstand seine Angestellten: Die "fundamentale Stärke" des Instituts werde duch den Vorfall nicht tangiert. Folgende Mitteilung verschickte die UBS-Konzernleitung an die Mitarbeiter: