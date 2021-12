Übernahmeversuch durch AWD? MLP verdächtigt Maschmeyer

Der Finanzvertrieb MLP hat vor dem Landgericht (LG) Heidelberg Auskunftsklage eingereicht. Die MLP-Spitze will wissen, ob im Jahr 2008 der damalige AWD-Chef Carsten Maschmeyer sich mit mehreren Banken abgesprochen hat, um gemeinsam MLP-Aktien zu kaufen. Das berichtet die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) in ihrer Online-Ausgabe.



>> zur Bildstrecke Denn der AWD-Gründer soll noch vor 2008 Gespräche über Fusion oder Übernahme mit der MLP-Spitze geführt haben. Diese sollen jedoch an unterschiedlichen Geschäftspraktiken und Kunden-Zielgruppen gescheitert sein. Nun verdächtigt die MLP Maschmeyer laut NRZ, daraufhin klammheimlich MLP-Aktien im großen Stil gekauft zu haben. Dabei soll der AWD-Chef von einer deutschen Großbank sowie einer weiteren Bank unterstützt worden sein.



MLP vermutet: Aktienkauf mit Banken abgesprochen