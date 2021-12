Unser Fernseh-Tipp: Wagenknecht kontra Homm

Trifft die harte Linke den ehemaligen Finanzhai? Na, zumindest trifft sie auf ihn, und zwar am Sonntag, 3. März, 12.55 Uhr im ZDF. Dann nämlich lädt Peter „Heute“ Hahne die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und den früheren Hedgefonds-Manager Florian Homm zum Plausch in seiner Sendung „Peter Hahne“. Das Thema lautet: „Finanzhai trifft Sozialistin – zahlen die Dummen für die Eurokrise und die Cleveren sahnen ab?“Florian Homm war bis zur Finanzkrise Chef des erfolgreichen Hedgefonds Absolute Capital Management. Der kam in der Krise unter Druck, Homm setzte sich ab. Angeblich hatte er Positionen im Fonds falsch ausgewiesen. Anleger, die sich betrogen fühlten, setzten ein Kopfgeld aus. Inzwischen hat Homm das Buch „Kopf Geld Jagd“ geschrieben, dessen Erlös er komplett spenden will. Nach eigenen Angaben hat er seine Fehler eingesehen und ist ein besserer Mensch geworden.Sarah Wagenknecht ist stellvertretende Chefin der Partei Die Linke. Sie schießt gern mal gegen den Kapitalismus in seiner jetzigen Form, lehnt aber auch den Sozialismus ab, den sie in der DDR kennengelernt hatte. Die Finanzkrise sieht sie sogar recht liberal. So hätte sie kein Problem damit, Banken und Versicherungen Pleite gehen zu lassen. Der Staat müsse dann nur die Folgen für betroffene Bürger mildern. Zudem fordert sie eine unabhängige Europäische Zentralbank.Es würde also gar nicht mal wundern, wenn sich die beiden bei Peter Hahne mehr als einmal einig werden. Ein kräftiger Schlagabtausch wäre aber sicherlich unterhaltsamer.Mehr Infos unter peterhahne.zdf.de