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Diese 15 Aktien sind unterbewertet
Analyse von Morningstar Diese 15 Aktien sind unterbewertet
|ISIN
|FI0009013403
|Ticker
|KNEBV
|Land
|Finnland
|Branche
|Aufzüge
|Aktienkurs/fairer Wert laut Morningstar*
|0,94
|Morningstar-Sterne
|4
*Der Preis/faire Wert einer Aktie ist ihr aktueller Kurs geteilt durch den geschätzten fairen Wert. Eine Aktie, die unter 1,0 handelt, ist unterbewertet. Eine Aktie, die um 1,0 handelt, ist fair bewertet und ein Aktie mit einem Wert von über 1,0 ist überbewertet (Quelle: Morningstar).
Hier geht's zur Morningstar-Analyse (Stand: 13. Januar 2023).
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