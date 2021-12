Unterstützung in Berlin BNP Paribas Real Estate verstärkt Highstreet Investment Team

BNP Paribas Real Estate (BNPPRE), bundesweit führender Immobilienberater, baut seinen Bereich Highstreet Investment in Berlin weiter aus: Seit Januar dieses Jahres unterstützt Jan Dragheim (38) als Director Highstreet Investment das Team in der Bundeshauptstadt.Der Immobilienfachwirt (IHK) ist bereits seit 1997 bei BNPPRE in Berlin tätig, seit 2000 im Bereich Retail Services, wo er 2010 die Abteilungsleitung Retail Letting übernahm. Der Bereich Highstreet wurde 2013 in Berlin aufgebaut und ist ein zentraler Teil der Retail-Services-Aktivitäten von BNPPRE.Jan Dragheim wird mit seiner langjährigen Expertise des Berliner Einzelhandelsmarktes eine ideale Ergänzung zu André Kristan sein, der ebenfalls seit 2013 Teil des Highstreet Investment Teams ist. Der Fokus soll noch stärker auf die Berliner Top-1A- sowie die Stadtteillagen gelegt werden. Darüber hinaus betreut BNPPRE von Berlin aus auch die Standorte Potsdam und Rostock.BNPPRE ist an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und München mit Beratern für Highstreet Investment vertreten. Als Teil von Retail Services werden die Synergien vor allem zwischen Retail Letting und Retail Shopping Center Investment sowie Retail Consulting & Valuation so effektiv genutzt.