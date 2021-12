Redaktion 14.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

US-Starinvestor Warum Warren Buffet jetzt in die Ölbranche einsteigt

In Zeiten fallender Ölpreise hat Warren Buffet in eben jene Branche investiert: Allerdings nicht in die Ölförderung, sondern in eine „Downstream“-Gesellschaft. Die Berkshire B-Aktie profitiert davon aber nicht.