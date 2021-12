Verbraucherzentralen-Chef Klaus Müller „Deutschland-Rente Impuls zur rechten Zeit“

„Auch wenn bislang nicht alle Details der Deutschland-Rente geklärt sind, verdient der Vorschlag Anerkennung und Unterstützung“, erklärt Klaus Müller im Blog des Bunds der Versicherten (BdV) . „Der Impuls, ganz neu und ohne Schranken über eine funktionierende Altersvorsorge nachzudenken, war überfällig.“„Es sollte jetzt nicht länger über das x-te Reförmchen, sondern über eine grundlegende Neuausrichtung nachgedacht werden“, so der oberste Verbraucherschützer Deutschlands weiter. „Die Umsetzung wird eine der großen Aufgaben der nächsten Bundesregierung sein. Eine intensive Debatte muss schon jetzt beginnen.“Die Deutschland-Rente soll ein einfaches, vor allem aber kostengünstiges Standardprodukt für Jedermann sein, so das Konzept. Das Kapital soll zum Selbstkostenpreis ohne Gewinninteressen verwaltet werden. „Jeder Euro, der nicht in Kosten verschwindet, bedeutet aus Verbrauchersicht Rendite“, lobt Müller.„Charme hat daneben der Aspekt, Verbraucher ein wenig anzustupsen: Hierzu ist ein „Opt-out“ vorgesehen.“ Denn Verbraucher müssten der neuen Rente schon aktiv widersprechen. Müller: „Das Opt-out-Modell ist nicht nur als sanfter Zwang zu verstehen, sondern erspart vor allem Vertriebsprovisionen. Denn ein Vertrieb ist nicht nötig.“