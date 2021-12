Verdopplung Vergütung von Harvard-Fonds-Managern entrüstet

Harvard Management zahlte insgesamt 132,8 Millionen Dollar an Gehältern, Boni und Sonderleistungen in dem Jahr, das am 30. Juni 2013 zu Ende ging - nach 63,5 Millionen Dollar im Jahr 2010, wie aus Steuermitteilungen hervorgeht.



Das Unternehmen, das die Stiftungsgelder der Universität im Volumen von 32,7 Milliarden Dollar verwaltet, beschäftigte im Jahr 2012 laut der Unterlagen 324 Mitarbeiter. Das sind 19 Prozent mehr als noch 2009.

“Wir sind erstaunt über das, was wir entdeckt haben”, schrieben neun Mitglieder des Jahrgangs 1969 in einem Brief an Harvard-Präsidentin Drew Faust. Eine Kopie des Briefs mit dem Datum von 20. August liegt Bloomberg News vor.



Die Vergütung “legt in einem viel schnelleren Tempo zu als die Stiftung, die noch einen langen Weg vor sich hat, bis sie wieder ihr Vor-Krisen-Hoch erreichen wird”, heißt es in dem Schreiben weiter.



Harvard, die Universität mit dem größten Stiftungsvermögen der Welt, versucht noch immer sich von einem Investment-Verlust in Höhe von 27 Prozent zu erholen, die sich aus der Finanzkrise ergeben hatten.

Die Stifung von Harvard unterscheidet sich von den meisten Stiftungen anderer Hochschulen. Während diese in der Regel auf externe Vermögensverwalter setzen, hat Harvard einen großen Stab eigener Leute, der selbst handelt.

Gemeinnützige Organisation wie Harvard müssen nach US-Recht in öffentlich zugänglichen Steuererklärungen über die Vergütung von Mitarbeitern informieren.