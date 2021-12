„Verlängert die Duration“ Das rät Bill Gross Anleihe-Investoren nach dem Fed-Entscheid

US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren führten die Rally am Mittwoch an, nachdem die Federal Reserve ihren Leitzins nicht angehoben hatte. Die Zentralbanker signalisierten, dass eine Zinsanhebung später in diesem Jahr wahrscheinlich ist. Allerdings senkte die Fed auch ihren Ausblick in Bezug auf steigende Zinsen für 2017 und darüber hinaus. In Japan waren die Langläufer ebenfalls am stärksten gefragt. Die Bank von Japan hatte den Schwerpunkt ihrer geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen auf eine Kontrolle der Bondrenditen verlagert und sagte, sie strebe an, die 10jährige Rendite auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

Für Bill Gross, der den Janus Global Unconstrained Bond Fund im Volumen von 1,54 Milliarden Dollar betreut, beinhaltete die jüngste Runde der geldpolitischen Entscheidungen ein klares Signal für Investoren in Festverzinsliche: verlängert die Duration. Das war der beste Ansatz für Händler während des drei Jahrzehnte anhaltenden Bullenmarkts für Bonds, und auch in diesem Jahr war es nicht anders. 30jährige Treasuries haben 2016 bislang 14,5 Prozent Ertrag eingebracht, wie Index-Daten von Bank of America zeigen.

„Der Zeitpunkt für einen Bärenmarkt bei Bonds ist sicherlich hinausgeschoben worden“, sagte Gross im Interview mit Bloomberg TV. Der Plan der BoJ „liefert etwas, das ich eine weiche Deckelung für Treasuries, britische Gilts und deutsche Bundesanleihen nennen würde“, und signalisiere ein begrenztes Abwärtspotenzial in Bezug auf die Kurse. „Man kann nicht gegen Zentralbanken ankämpfen“, fügte er an.