Vermögensverwalter startet Robo-Advisor Meridio will mit dem Geschäftsbereich Fintech wachsen

Die Meridio AG will ihre neuen digitalen Geschäftsbereiche Robo-Advice und IT-Service für Banken oder andere Vermögensverwalter künftig in eigenständigen Tochtergesellschaften führen. Am bisherigen Geschäft des Kölner Vermögensverwalters ändere sich dadurch nach Unternehmensangaben aber nichts.Neue Kunden gewinne Meridio zunächst durch die Verschmelzung mit der Niiio GmbH, deren bereits bestehendes Geschäft mit eingebracht werde. Außerdem würden durch die aktuelle Ausweitung des Serviceangebots auf Fintech-Produkte neue geografische Einzugsgebiete und neue Kundengruppen erschlossen.„Im Wege gemeinsamer Marketingaktionen und der Realisierung von Cross-Selling-Potenzialen wird die Kundenbasis für das traditionelle operative Geschäft erweitert und dessen Rentabilität verbessert“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens weiter. Demnach sollen sich „feste operative Einheiten auf ein bestimmtes Geschäftsfeld als Kernkompetenz konzentrieren“.