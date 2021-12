Versicherungsvermittlung mit Servicelücken: C&A gelobt Besserung

Darüber hinaus monierte IGVM den schlechten Service des Versicherungsvermittlers. So mahnte der Maklerverband laut „Versicherungstip“ auch an, dass Interessenten zum Zeitpunkt der Abmahnung auf der Website kein Beratungsangebot fanden.In der Unterlassungserklärung hat sich C&A nun verpflichtet, „sämtliche einschlägigen Pflichtinformationen in einer dem Impressum vergleichbaren Weise zu veröffentlichen“. Des Weiteren wollen die Düsseldorfer „auf bestehende Ausschließlichkeitsbindungen zu bestimmten Versicherungen“ hinweisen. Kunden, die einen Neuantrag ausfüllen, sollen zudem auf die Möglichkeit einer telefonischen Beratung hingewiesen werden.Die C&A Bank bietet seit 2006 Kfz-, Hausrat- und Haftpflichtversicherungen an. Damit arbeitet das Unternehmen ausschließlich mit der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG, einer Tochter des Versicherungskonzerns Zurich zusammen.