Bloomberg 17.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Vertrauen in Spanien Investoren setzen auf Spanien-ETFs

Während Investoren in der vergangenen Woche aus US-Aktien geflüchtet sind, haben sie Rekordgelder in einen Markt gesteckt, den sie in den vergangenen vier Jahren größtenteils gemieden hatten: Spanien.