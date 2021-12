Vertrieb von Axa Assistance Luiza T. Savu-Bürger übernimmt Vertrieb

Axa Assistance Deutschland hat mit Luiza T. Savu-Bürger (50) ab sofort eine neue Vertriebs- und Marketingleiterin. Das Ressort Vertrieb und Marketing verantwortete sie bereits seit Dezember 2013 kommissarisch. Das Kundenmanagement bleibt ebenfalls in ihrer Zuständigkeit.Savu-Bürger soll in ihrer neuen Funktion den Vertrieb weiter ausbauen, Vertriebskanäle erschließen und die Geschäftsbeziehungen mit bestehenden Kunden erweitern. Sie berichtet direkt an Geschäftsführer Paolo Hubaux und ist zudem Mitglied der Geschäftsleitung. Savu-Bürger ist seit 22 Jahren für AXA Assistance Deutschland tätig.