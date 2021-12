Video-Interview mit Angus Steel: „Wenn es schlecht läuft, kaufen wir mehr Anteile“

Video vom 19. April 2012, private banking kongress München Der dänische Hi-Fi-Hersteller hatte laut Steel den technischen Trend verschlafen und war weder in China noch in Russland gut aufgestellt. Die neue Geschäftsleitung investiert mehr in die Forschung und tauschte die Handelpartner für die Schwellenländer aus. Endgültig von ihrem Wert und Potenzial überzeug hat Bang & Olufsen den Fondsmanager, indem sie den Markt für Premium-Auto-Hi-Fi überrollten. Steel erwartet noch viel von dem Hersteller: Doch sobald der Zielpreis erreicht ist, wird er sich von den Anteilen trennen – nicht jedoch von seiner Bang & Olufsen Stereoanlage.„Wenn wir uns für ein Unternehmen entscheiden, dann glauben wir auch an dessen Erfolg – wenn die Aktie trotzdem fällt, kaufen wir mehr Anteile.“