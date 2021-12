Video-Interview mit Frank Schallenberger: „Der Goldtrend ist gebrochen“

Video vom 19. April 2012, private banking kongress München Ähnlich sehe es beim Ölpreis aus. „Öl ist gerade eher zu teuer“, so Schallenberger. Die politischen Unklarheiten, wie der Atomausstieg und der Konflikt mit dem Iran, brächten zwar einen kurzfristigen Preisaufschlag. Aber mittelfristig werde der Preis wahrscheinlich um 10 bis 20 Dollar fallen. Allerdings sei ein langfristiger Preis von unter 100 Dollar undenkbar – obwohl in einigen Ländern die Rezession droht, sei der Weltmarkt am Wachsen. Und Wachstum bedeute Ölkonsum.Im Vergleich zum Öl werde Erdgas vorerst billig bleiben. Das läge unter anderem daran, dass die USA seit kurzem mehr Schiefergas fördere und es deshalb ein Überangebot gebe.