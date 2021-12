Pictet Asset Management 15.02.2018 Lesedauer: 6 Minuten

Virtuelle Währungen Bitcoin & Co.: Modeerscheinung oder Zukunft?

Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, haben in den letzten Monaten für jede Menge Aufsehen in den Medien gesorgt. Ihr sensationeller Aufstieg und Fall machte überall von sich reden, egal ob in der Klatschpresse oder in renommierten Wirtschaftszeitungen. Welche Bedeutung haben virtuelle Währungen mittlerweile wirklich? Handelt es sich überhaupt um Währungen? Pictet Asset Management gibt Antworten.