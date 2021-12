Volker Bellmann „Zweitmarkt für US-Risikolebenspolicen ist besser als sein Ruf“

Investitionen in US-Risikolebensversicherungen gibt es in Deutschland seit knapp 13 Jahren. Allerdings hatten sie es von Anfang an nicht leicht, denn schon früh sprach die Öffentlichkeit von der „Wette auf den Tod“ und vom unethischen Geschäftsgebaren der Marktteilnehmer.



Andererseits sahen Investoren in US-Risikolebensversicherungsfonds, in diesem kapitalmarkt-unabhängigen Asset, herausragende Renditechancen. Dennoch, gerade in den Anfangsjahren ab 2002 hat das Investment in vielen Fällen nicht funktioniert. Die meisten der Fonds mit US-Risikolebensversicherungen haben nicht die erhoffte Performance erbracht. Im Gegenteil, viele Investoren haben eine Menge Geld verloren.



Was war passiert? Zur Bewertung einer Police gehört maßgeblich immer mindestens ein Lebenserwartungsgutachten (LEG) der versicherten Person. Hier haben die US-amerikanischen Gutachter die verbleibende Lebenserwartung oft zu kurz angesetzt. Da von der Genauigkeit ihrer Gutachten die zu erwartende Auszahlungshöhe beziehungsweise die Rendite abhing, war die Ernüchterung groß, als diese Fälligkeiten nicht in der erhofften Zahl eintraten.