Von Blackrock Capital Group verstärkt Deutschland-Vertrieb

Capital Group hat Cvjetko Zecevic zum Partner in der Geschäftsentwicklung (Business Development Associate) in ihr Wholesale-Team berufen. Ziel der Teamerweiterung ist es, die Kundenbeziehungen zu Finanzintermediären weiterzuentwickeln und zu stärken.

Zecevic kommt von Blackrock, wo er seit 2014 in verschiedenen Positionen in Frankfurt tätig war. Zuletzt verantwortete er dort den internen Vertrieb für unabhängige Finanzberater (IFAs) in Deutschalnd. Zuvor arbeitete Zecevic drei Jahre im Projektmanagement und der Kundenbetreuung bei J.P. Morgan in Frankfurt.