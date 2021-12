Von Swiss & Global und Morgan Stanley Fisch Asset Management baut Vertrieb und Handelsteam aus

Daniel G. Keller ist neuer Senior Vertriebsmitarbeiter und Kundenberater bei Fisch Asset Management. Ab sofort ist er damit für den internationalen Vertrieb des Vermögensverwalters zuständig. Er hat über 23 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Vermögensverwaltungsbranche. Vor seinem Wechsel zu Fisch Asset Management war er bei Swiss & Global Asset Management für die Benelux- und skandinavischen Märkte verantwortlich. Davor arbeitete er vier Jahre als Manager für die Geschäftsentwicklung Nordeuropas bei Swiss Capital Alternative Investments in Zürich. Zuvor war er unter anderem bei der Zurich Insurance Group und Swiss Re tätig.Neben Keller holt Fisch Asset Management auch Meno Stroemer ins Team. Er wird ab sofort das Handelsteam leiten. Er kommt von Morgan Stanley, wo er seit 2009 zunächst als Chef für Firmen-Handel in den Schwellenländern und zuletzt als weltweiter Chef für das Schwellenländer-Schulden-Konsortium in London und New York tätig war. Vor seiner Zeit bei Morgan Stanley arbeitete er über 13 Jahre für UBS in verschiedenen leitenden Funktionen im Bereich Kredithandel. Außerdem war er bei HSBC in London sowie bei Moody’s Investors Service und Continental Grain Company in New York tätig.