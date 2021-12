Vontobel startet sozialverträglichen Aktienfonds

Die Schweizer Privatbank Vontobel startet einen neuen globalen Aktienfonds. Das besondere beim Vontobel Sustainable Global Leaders Fonds (WKN: A1J8DZ) ist, dass die Fondmanager nur Aktien von sogenannten ESG Unternehmen kaufen. ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (environmental, social, governance). Nur Firmen, die in diesen drei Punkten besonders gut dastehen, kommen ins Portfolio.Der Fonds hat derzeit eine Vermögensbasis von 100 Millionen US-Dollar. Verantwortlich ist Fondsmanager Roger Merz. Er leitet für das Unternehmen die Titelauswahl in den weltweiten Aktienmärkten.Privatanleger kostet der Fonds eine jährliche Managementgebühr von 1,5 Prozent. Institutionelle Anleger kommen mit einer Gebühr von 0,75 Prozent günstiger weg.Die Zürcher Privatbank Vontobel wurde in diesem Jahr mit dem TBLI ESG Leader Award als beste Investmentgesellschaft für nachhaltige Anlageprodukte ausgezeichnet. Das Unternehmen verwaltet mit etwa 1.500 Mitarbeitern Kundengelder in Höhe von rund 132 Milliarden Schweizer Franken.