Auch für Kapitalanlage VPV ernennt neuen Generalbevollmächtigten
Der Versicherer VPV ernennt Olaf Schmitz als Nachfolger für den aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Produkt- und Kapitalanlagevorstand Martin Zsohar. Zum 1. Januar 2023 übernimmt Schmitz die Bereiche Aktuariat und Produkte Leben sowie das Kapitalanlagemanagement.
Zurzeit leitet er die Abteilung Aktuariat und Underwriting und ist zudem verantwortlicher Aktuar für die Deutsche Lebensversicherung, die Allianz Pensionskasse, den Allianz Pensionsfonds und für die Versorgungsausgleichskasse.
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