Berufsunfähigkeitsversicherung Diese 231 BU-Policen setzen Marktstandards

Das Institut für Finanz-Markt-Analyse (Infinma) hat in einer aktuellen Studie untersucht, welche Tarife in der Berufsunfähigkeitsversicherung den aktuellen Marktstandards entsprechenden. Diesen Maßstab bilden die Kölner Branchenanalysten mithilfe eines Katalogs aus insgesamt 18 Kriterien (siehe unten). Sie beziehen sich ausschließlich auf die Bedingungswerke, nicht aber auf technische Gestaltungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Höhe einer beitragsfrei versicherbaren Rente. 

Aus den Ergebnissen erstellt das Analysehaus ausdrücklich kein Rating. Denn: Die einzelnen Bestandteile „lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen“, betonen die Infinma-Geschäftsführer Marc Glissmann und Jörg Schulz . „Aus genau diesem Grund nehmen wir auch keine Bewertung in Form von Punkten vor, sondern stellen für die einzelnen Kriterien lediglich dar, ob der Versicherer eine Regelung getroffen hat, die besser oder schlechter als der Marktstandard ist.“ 

Gesellschaft Tarifname Stand
Allianz SBU E356 Plus Dez 21
  SBU E356 Plus StartPolice Dez 21
  SBU/SDU E358 Plus Dez 21
  SBU E356 Plus (DV) Dez 21
  EBV E355 Plus Dez 21
  EBV E355 Plus (DV) Dez 21
  BUZ E5 Plus Jun 22
  BUZ E5 Plus (DV) Dez 21
  BUZ E45 Plus Jun 22
  BUZ E415 Plus Jun 22
  BUZ E414 Plus Jun 22
  BUZ/DUZ E423 Plus Jun 22
Alte Leipziger SBU BV10/11 Jan 22
  SBU BV10/11 (DV) Jan 22
  BUZ BZ10 Jan 22
  BUZ BZ11 Jan 22
  BUZ BZ10 (DV) Jan 22
  BUZ BZ11 (DV) Jan 22
  BUZ BZ21 Jan 22
  BUZ BZ30 Jan 22
Axa SBU Apr 22
  SBU  Starter Apr 22
  BUZ Apr 22
  BUZ  Starter Apr 22
  BUZ  Basis Dez 21
Barmenia Barmenia SoloBU Jan 22
  Barmenia DirektBU (DV) Jan 22
Basler Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung Jul 22
  Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung Einsteiger Jul 22
BL die Bayerische BU PROTECT Prestige Jan 22
  BU PROTECT young Prestige Jan 22
  BU PROTECT Komfort plus Jan 22
  BU PROTECT young Komfort plus Jan 22
  BU PROTECT Komfort Jan 22
  BU PROTECT young Komfort Jan 22
  BU PROTECT Bundeswehr Jan 22
Canada Life Berufsunfähigkeitsschutz SBU Feb 20
  Berufsunfähigkeitsschutz BUZ Feb 20
Condor SBU premium 9T13 Jul 22
  SBU comfort 9T12 Jul 22
  Einsteiger SBU comfort 9T12 Jul 22
  SBU comfort 9T12 bAV Jul 22
  BUZ Comfort D712 Jul 22
  BUZ Comfort (zur Basis) D812 Jul 21
Continentale PremiumBU Jan 22
  PremiumBU Start Jan 22
  PremiumBU Start Schüler Jan 22
  PremiumBU (DV) Jan 22
  PBUZB und PBUZR Jan 22
  PBUZB1 + PBUZR1 zur Rente Basis Jan 22
Cosmos Berufsunfähigkeits-Versicherung Premium-Schutz Okt 21
Credit Life Berufsunfähigkeits-Versicherung  Premium Dez 21
DBV SBU mit Einschluss des allgemeinen DU-Risikos Apr 22
  SBU mit Einschluss des allgemeinen DU-Risikos Starter Apr 22
  BUZ mit dem Einschluss des allgemeinen DU-Risikos Apr 22
  BUZ mit dem Einschluss des allg. DU-Risikos Starter Apr 22
  BUZ mit dem Einschluss des allgemeinen DU-Risikos Basis Dez 21
Deutsche Ärzteversicherung (DÄV) SBU Heilberufe Apr 22
  BUZ Heilberufe Apr 22
  BUZ Heilberufe (zur Basis) Dez 21
Dialog SBU-professional Okt 21
  SBU-go-professional Okt 21
  SBU-professional Vitality Okt 21
  SBU-solution Okt 21
Ergo Vorsorge ERGO BU Premium (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21
  ERGO BU Premium Start (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21
  ERGO BU Komfort (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21
  ERGO BU Komfort Start (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21
  BUZ (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21
Europa E-BU Jan 22
Gothaer SBU Premium BU17T Jul 22
  Starter SBU Premium BU17ST Jul 22
  SBU Invest FSBU17 Jul 22
  Starter SBU Invest FSBU17 Jul 22
  Direktversicherung Berufsunfähigkeitspolice (DV) Jul 22
Hannoversche SBU22 Exklusiv (Tarif B1-E) Jan 22
  SBU22 Comfort (Tarif B1-C) Jan 22
  SBU22 Plus (Tarif B1-P) Jan 22
  SBU22 Basis (Tarif B1-B) Jan 22
HanseMerkur SBU Profi Care SB7M Jan 22
  SBU Profi Care Starter BU SB7M Jan 22
  BUZ Jan 22
  BUZ zur Basis Jan 22
HDI Leben SBU EGO TOP BVZ22 Jan 22
  SBU EGO TOP BV22 Jan 22
  SBU EGO TOP BV22 (DV) Jan 22
  BUZ Jan 22
  EGO Young Jan 22
  BUZ (DV) Jan 22
  BUZ (zur TwoTrust Selekt Basisrente) Jan 22
  BUZ (zur CleverInvest Basisrente) Jan 22
Helvetia CleverProtect BU Dez 21
  SBU Dez 21
  SBU Start Dez 21
  SBUW Dez 21
  SBUW Start Dez 21
  WorkLife SBU (DV) Dez 21
  WorkLife SBU Start (DV) Dez 21
Huk24 SBU24 Premium Plus Jan 22
  SBU24 Premium Plus StartPolice Jan 22
  SBU24 Premium Jan 22
  SBU24 Premium StartPolice Jan 22
Huk-Coburg SBU Premium Plus Jan 22
  SBU Premium Plus StartPolice Jan 22
  SBU Premium Jan 22
  SBU Premium StartPolice Jan 22
  SDU 2022.01 V1 Jan 22
  SDU 2017.01 V6 StartPolice Jan 22
  BUZ 2022.01 V1 Jan 22
IG BCE BU Flex plus care plus Jan 22
  BU Flex plus care Jan 22
  BU Flex care plus Jan 22
  BU Flex care Jan 22
  BU Flex plus Jan 22
  BU Flex Jan 22
  BU Flex 4U plus care plus Jan 22
  BU Flex 4U plus care Jan 22
  BU Flex 4U care plus Jan 22
  BU Flex 4U care Jan 22
  BU Flex 4U plus Jan 22
  BU Flex 4U Jan 22
InterRisk SBU XXL B 922 Dez 21
Klinik Rente KR.BU Plus Care Plus Jan 22
  KR.BU Plus Care Jan 22
  KR.BU Care Plus Jan 22
  KR.BU Care Jan 22
  KR.BU Plus Jan 22
  KR.BU Jan 22
  KR.BU4U Plus Care Plus Jan 22
  KR.BU4U Plus Care Jan 22
  KR.BU4U Care Plus Jan 22
  KR.BU4U Care Jan 22
  KR.BU4U Plus Jan 22
  KR.BU4U Jan 22
LV 1871 Golden BU (SBU/SBUPP) Jan 22
  Golden BU Start (SBUS/SBUSPP) Jan 22
  Golden BU DV (SBU) Jan 22
  Performer Golden BU (FSBU) Jan 22
  Performer Golden BU DV (FSBU) Jan 22
  Golden BUZ (B/R) Jan 22
  Performer Golden FBUZ (B/R) Jan 22
  Performer Golden FBUZ (B/R) (Basis) Okt 19
Metall Rente MetallBerufsunfähigkeitsschutz plus Care Plus Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz  plus Care Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz Care Plus Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz Care Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz plus Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif plus Care Plus Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif plus Care Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif Care Plus Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif Care Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif plus Jan 22
  MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif  Jan 22
  MR.BU E356 Plus (DV) Dez 19
  EBV E355 Plus DV Dez 19
  BUZ Plus E5 DV Dez 19
Neue Leben BUZ Jan 22
Nürnberger Leben BU4Future Premium SBU3120DP/SBU3170DP Jul 22
  BU4Future Komfort SBU3120DC/SBU3170DC Jul 22
  BU4Future Komfort SBU3121DC/SBU3171DC Jul 22
  BU4Future Komfort SBU3122DC/SBU3172DC Jul 22
  BU4Future Einsteiger Komfort SBU3120FC Jul 22
  BU4Future Einsteiger Komfort SBU3121FC Jul 22
  IBU4Future Komfort IBU3120DC/SBU3170DC Jul 22
  SDU4Future Komfort SDU3120DC/SDU3170DC Jul 22
  BUZ Komfort BUZ2021C Jul 22
  DUZ Komfort DUZ2021C Jul 22
  BUZ Komfort Basis BUZ2021CA Jul 22
Provinzial Rheinland TopSBV (Tarif 49) Apr 22
  JobStarter (Tarif 47) Apr 22
Signal Iduna SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS Jan 22
  SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS bAV Jan 22
  SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS BUZ Jan 22
  SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS BUZ bAV Jan 22
  SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS BUZ pAV Jan 22
  SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS BUZ Basis Jan 22
Stuttgarter BUV-PLUS premium T 91A Jul 22
  BUV-PLUS T 91 Jul 22
  BUZ-PLUS-BR Basis Jul 22
Swiss Life SBU Plus Care Plus Jan 22
  SBU Plus Care Jan 22
  SBU Care Plus Jan 22
  SBU Care Jan 22
  SBU Plus Jan 22
  SBU Jan 22
  SBU4U Plus Care Plus Jan 22
  SBU4U Plus Care Jan 22
  SBU4U Care Plus Jan 22
  SBU4U Care Jan 22
  SBU4U Plus Jan 22
  SBU4U Jan 22
  BUZ Plus Jan 22
  BUZ Jan 22
  BUZ 4U Plus Jan 22
  BUZ 4U Jan 22
  BUZ Basis Jul 21
Universa PremiumSBU22 Jan 22
Versorgungswerk der Presse SBU E356 Plus Dez 21
  SBU E356 Plus StartPolice Dez 21
  EBV E355 Plus Dez 21
  BUZ E5 Plus Jun 22
Volkswohl Bund SBU+ mit Pflegeoption Jun 22
  SBUJ+ Perfect Start mit Pflegeoption Jun 22
  SBU Jun 22
  SBUJ Perfect Start Jun 22
  SBU+ mit Pflegeoption DV Mrz 22
  SBUJ+ Perfect Start mit Pflegeoption DV Mrz 22
  SBU DV Mrz 22
  SBUJ Perfect Start DV Mrz 22
  BUZ+ mit Pflegeoption Jan 22
  BUZ Jan 22
  BUZ+ mit Pflegeoption DV Jan 22
  BUZ DV Jan 22
  BUZ (Basis) Jan 22
VPV VPV Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) Jan 22
  BU Fonds Plus (FBU) Jan 22
  VPV Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) Jan 21
VRK SBU Premium Plus Jan 22
  SBU Premium Plus StartPolice Jan 22
  SBU Premium Jan 22
  SBU Premium StartPolice Jan 22
  SDU 2022.01 V1 Jan 22
  SDU 2022.01 V1 StartPolice Jan 22
  BUZ 2022.01 V1 Jan 22
Württembergische SBU (BURV) Jan 22
  SBU (BURVN) Einsteiger BU Jan 22
  SBU DV Jan 22
Zurich Deutscher Herold Berufsunfähigkeits-Schutzbrief Jan 22
  Berufsunfähigkeits-Schutzbrief (DV) Jan 22
  BUZ Jan 22
Reihenfolge der zertifizierten Anbieter alphabetisch; Stand: Juli 2022 Quelle: infinma – Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH

„Der Marktstandard wird für uns durch die Regelung definiert, die in den betrachteten Bedingungswerken am häufigsten verwendet wird“, so Glissmann und Schulz. Denn es sei sehr sinnvoll, die einzelnen Bedingungswerke daran zu messen, was aktuell am Markt üblich ist. „Es ist für den Berater und Kunden wenig hilfreich zu wissen, dass ein bestimmtes Merkmal aus Kundensicht unbefriedigend ausgestaltet ist, wenn am Markt keine besseren Alternativen erhältlich sind.“ 

Marktstandards Berufsunfähigkeit – Stand 07 / 2022
Marktstandards Berufsunfähigkeit – Stand 07 / 2022 © infinma – Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH

Das Infinma untersuchte für die aktuelle Analyse insgesamt 442 Bedingungswerke in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Berücksichtigt sind dabei sowohl selbständige Policen als auch Zusatzversicherungen. Insgesamt 231 davon haben die Kölner Tester jetzt zertifiziert. Die entsprechenden Verträge stammen von 73 Anbietern, von denen das Infinma aktuell 41 BU-Versicherer zertifiziert hat.

 