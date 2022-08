Berufsunfähigkeitsversicherung Diese 231 BU-Policen setzen Marktstandards

Das Institut für Finanz-Markt-Analyse (Infinma) hat in einer aktuellen Studie untersucht, welche Tarife in der Berufsunfähigkeitsversicherung den aktuellen Marktstandards entsprechenden. Diesen Maßstab bilden die Kölner Branchenanalysten mithilfe eines Katalogs aus insgesamt 18 Kriterien (siehe unten). Sie beziehen sich ausschließlich auf die Bedingungswerke, nicht aber auf technische Gestaltungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Höhe einer beitragsfrei versicherbaren Rente.

Aus den Ergebnissen erstellt das Analysehaus ausdrücklich kein Rating. Denn: Die einzelnen Bestandteile „lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen“, betonen die Infinma-Geschäftsführer Marc Glissmann und Jörg Schulz . „Aus genau diesem Grund nehmen wir auch keine Bewertung in Form von Punkten vor, sondern stellen für die einzelnen Kriterien lediglich dar, ob der Versicherer eine Regelung getroffen hat, die besser oder schlechter als der Marktstandard ist.“

Gesellschaft Tarifname Stand Allianz SBU E356 Plus Dez 21 SBU E356 Plus StartPolice Dez 21 SBU/SDU E358 Plus Dez 21 SBU E356 Plus (DV) Dez 21 EBV E355 Plus Dez 21 EBV E355 Plus (DV) Dez 21 BUZ E5 Plus Jun 22 BUZ E5 Plus (DV) Dez 21 BUZ E45 Plus Jun 22 BUZ E415 Plus Jun 22 BUZ E414 Plus Jun 22 BUZ/DUZ E423 Plus Jun 22 Alte Leipziger SBU BV10/11 Jan 22 SBU BV10/11 (DV) Jan 22 BUZ BZ10 Jan 22 BUZ BZ11 Jan 22 BUZ BZ10 (DV) Jan 22 BUZ BZ11 (DV) Jan 22 BUZ BZ21 Jan 22 BUZ BZ30 Jan 22 Axa SBU Apr 22 SBU Starter Apr 22 BUZ Apr 22 BUZ Starter Apr 22 BUZ Basis Dez 21 Barmenia Barmenia SoloBU Jan 22 Barmenia DirektBU (DV) Jan 22 Basler Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung Jul 22 Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung Einsteiger Jul 22 BL die Bayerische BU PROTECT Prestige Jan 22 BU PROTECT young Prestige Jan 22 BU PROTECT Komfort plus Jan 22 BU PROTECT young Komfort plus Jan 22 BU PROTECT Komfort Jan 22 BU PROTECT young Komfort Jan 22 BU PROTECT Bundeswehr Jan 22 Canada Life Berufsunfähigkeitsschutz SBU Feb 20 Berufsunfähigkeitsschutz BUZ Feb 20 Condor SBU premium 9T13 Jul 22 SBU comfort 9T12 Jul 22 Einsteiger SBU comfort 9T12 Jul 22 SBU comfort 9T12 bAV Jul 22 BUZ Comfort D712 Jul 22 BUZ Comfort (zur Basis) D812 Jul 21 Continentale PremiumBU Jan 22 PremiumBU Start Jan 22 PremiumBU Start Schüler Jan 22 PremiumBU (DV) Jan 22 PBUZB und PBUZR Jan 22 PBUZB1 + PBUZR1 zur Rente Basis Jan 22 Cosmos Berufsunfähigkeits-Versicherung Premium-Schutz Okt 21 Credit Life Berufsunfähigkeits-Versicherung Premium Dez 21 DBV SBU mit Einschluss des allgemeinen DU-Risikos Apr 22 SBU mit Einschluss des allgemeinen DU-Risikos Starter Apr 22 BUZ mit dem Einschluss des allgemeinen DU-Risikos Apr 22 BUZ mit dem Einschluss des allg. DU-Risikos Starter Apr 22 BUZ mit dem Einschluss des allgemeinen DU-Risikos Basis Dez 21 Deutsche Ärzteversicherung (DÄV) SBU Heilberufe Apr 22 BUZ Heilberufe Apr 22 BUZ Heilberufe (zur Basis) Dez 21 Dialog SBU-professional Okt 21 SBU-go-professional Okt 21 SBU-professional Vitality Okt 21 SBU-solution Okt 21 Ergo Vorsorge ERGO BU Premium (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21 ERGO BU Premium Start (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21 ERGO BU Komfort (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21 ERGO BU Komfort Start (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21 BUZ (für WP, Stb, RA, etc.) (DANV) Dez 21 Europa E-BU Jan 22 Gothaer SBU Premium BU17T Jul 22 Starter SBU Premium BU17ST Jul 22 SBU Invest FSBU17 Jul 22 Starter SBU Invest FSBU17 Jul 22 Direktversicherung Berufsunfähigkeitspolice (DV) Jul 22 Hannoversche SBU22 Exklusiv (Tarif B1-E) Jan 22 SBU22 Comfort (Tarif B1-C) Jan 22 SBU22 Plus (Tarif B1-P) Jan 22 SBU22 Basis (Tarif B1-B) Jan 22 HanseMerkur SBU Profi Care SB7M Jan 22 SBU Profi Care Starter BU SB7M Jan 22 BUZ Jan 22 BUZ zur Basis Jan 22 HDI Leben SBU EGO TOP BVZ22 Jan 22 SBU EGO TOP BV22 Jan 22 SBU EGO TOP BV22 (DV) Jan 22 BUZ Jan 22 EGO Young Jan 22 BUZ (DV) Jan 22 BUZ (zur TwoTrust Selekt Basisrente) Jan 22 BUZ (zur CleverInvest Basisrente) Jan 22 Helvetia CleverProtect BU Dez 21 SBU Dez 21 SBU Start Dez 21 SBUW Dez 21 SBUW Start Dez 21 WorkLife SBU (DV) Dez 21 WorkLife SBU Start (DV) Dez 21 Huk24 SBU24 Premium Plus Jan 22 SBU24 Premium Plus StartPolice Jan 22 SBU24 Premium Jan 22 SBU24 Premium StartPolice Jan 22 Huk-Coburg SBU Premium Plus Jan 22 SBU Premium Plus StartPolice Jan 22 SBU Premium Jan 22 SBU Premium StartPolice Jan 22 SDU 2022.01 V1 Jan 22 SDU 2017.01 V6 StartPolice Jan 22 BUZ 2022.01 V1 Jan 22 IG BCE BU Flex plus care plus Jan 22 BU Flex plus care Jan 22 BU Flex care plus Jan 22 BU Flex care Jan 22 BU Flex plus Jan 22 BU Flex Jan 22 BU Flex 4U plus care plus Jan 22 BU Flex 4U plus care Jan 22 BU Flex 4U care plus Jan 22 BU Flex 4U care Jan 22 BU Flex 4U plus Jan 22 BU Flex 4U Jan 22 InterRisk SBU XXL B 922 Dez 21 Klinik Rente KR.BU Plus Care Plus Jan 22 KR.BU Plus Care Jan 22 KR.BU Care Plus Jan 22 KR.BU Care Jan 22 KR.BU Plus Jan 22 KR.BU Jan 22 KR.BU4U Plus Care Plus Jan 22 KR.BU4U Plus Care Jan 22 KR.BU4U Care Plus Jan 22 KR.BU4U Care Jan 22 KR.BU4U Plus Jan 22 KR.BU4U Jan 22 LV 1871 Golden BU (SBU/SBUPP) Jan 22 Golden BU Start (SBUS/SBUSPP) Jan 22 Golden BU DV (SBU) Jan 22 Performer Golden BU (FSBU) Jan 22 Performer Golden BU DV (FSBU) Jan 22 Golden BUZ (B/R) Jan 22 Performer Golden FBUZ (B/R) Jan 22 Performer Golden FBUZ (B/R) (Basis) Okt 19 Metall Rente MetallBerufsunfähigkeitsschutz plus Care Plus Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz plus Care Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz Care Plus Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz Care Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz plus Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif plus Care Plus Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif plus Care Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif Care Plus Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif Care Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif plus Jan 22 MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif Jan 22 MR.BU E356 Plus (DV) Dez 19 EBV E355 Plus DV Dez 19 BUZ Plus E5 DV Dez 19 Neue Leben BUZ Jan 22 Nürnberger Leben BU4Future Premium SBU3120DP/SBU3170DP Jul 22 BU4Future Komfort SBU3120DC/SBU3170DC Jul 22 BU4Future Komfort SBU3121DC/SBU3171DC Jul 22 BU4Future Komfort SBU3122DC/SBU3172DC Jul 22 BU4Future Einsteiger Komfort SBU3120FC Jul 22 BU4Future Einsteiger Komfort SBU3121FC Jul 22 IBU4Future Komfort IBU3120DC/SBU3170DC Jul 22 SDU4Future Komfort SDU3120DC/SDU3170DC Jul 22 BUZ Komfort BUZ2021C Jul 22 DUZ Komfort DUZ2021C Jul 22 BUZ Komfort Basis BUZ2021CA Jul 22 Provinzial Rheinland TopSBV (Tarif 49) Apr 22 JobStarter (Tarif 47) Apr 22 Signal Iduna SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS Jan 22 SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS bAV Jan 22 SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS BUZ Jan 22 SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS BUZ bAV Jan 22 SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS BUZ pAV Jan 22 SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS BUZ Basis Jan 22 Stuttgarter BUV-PLUS premium T 91A Jul 22 BUV-PLUS T 91 Jul 22 BUZ-PLUS-BR Basis Jul 22 Swiss Life SBU Plus Care Plus Jan 22 SBU Plus Care Jan 22 SBU Care Plus Jan 22 SBU Care Jan 22 SBU Plus Jan 22 SBU Jan 22 SBU4U Plus Care Plus Jan 22 SBU4U Plus Care Jan 22 SBU4U Care Plus Jan 22 SBU4U Care Jan 22 SBU4U Plus Jan 22 SBU4U Jan 22 BUZ Plus Jan 22 BUZ Jan 22 BUZ 4U Plus Jan 22 BUZ 4U Jan 22 BUZ Basis Jul 21 Universa PremiumSBU22 Jan 22 Versorgungswerk der Presse SBU E356 Plus Dez 21 SBU E356 Plus StartPolice Dez 21 EBV E355 Plus Dez 21 BUZ E5 Plus Jun 22 Volkswohl Bund SBU+ mit Pflegeoption Jun 22 SBUJ+ Perfect Start mit Pflegeoption Jun 22 SBU Jun 22 SBUJ Perfect Start Jun 22 SBU+ mit Pflegeoption DV Mrz 22 SBUJ+ Perfect Start mit Pflegeoption DV Mrz 22 SBU DV Mrz 22 SBUJ Perfect Start DV Mrz 22 BUZ+ mit Pflegeoption Jan 22 BUZ Jan 22 BUZ+ mit Pflegeoption DV Jan 22 BUZ DV Jan 22 BUZ (Basis) Jan 22 VPV VPV Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) Jan 22 BU Fonds Plus (FBU) Jan 22 VPV Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) Jan 21 VRK SBU Premium Plus Jan 22 SBU Premium Plus StartPolice Jan 22 SBU Premium Jan 22 SBU Premium StartPolice Jan 22 SDU 2022.01 V1 Jan 22 SDU 2022.01 V1 StartPolice Jan 22 BUZ 2022.01 V1 Jan 22 Württembergische SBU (BURV) Jan 22 SBU (BURVN) Einsteiger BU Jan 22 SBU DV Jan 22 Zurich Deutscher Herold Berufsunfähigkeits-Schutzbrief Jan 22 Berufsunfähigkeits-Schutzbrief (DV) Jan 22 BUZ Jan 22

Reihenfolge der zertifizierten Anbieter alphabetisch; Stand: Juli 2022 Quelle: infinma – Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH

„Der Marktstandard wird für uns durch die Regelung definiert, die in den betrachteten Bedingungswerken am häufigsten verwendet wird“, so Glissmann und Schulz. Denn es sei sehr sinnvoll, die einzelnen Bedingungswerke daran zu messen, was aktuell am Markt üblich ist. „Es ist für den Berater und Kunden wenig hilfreich zu wissen, dass ein bestimmtes Merkmal aus Kundensicht unbefriedigend ausgestaltet ist, wenn am Markt keine besseren Alternativen erhältlich sind.“

Marktstandards Berufsunfähigkeit – Stand 07 / 2022 © infinma – Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH

Das Infinma untersuchte für die aktuelle Analyse insgesamt 442 Bedingungswerke in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Berücksichtigt sind dabei sowohl selbständige Policen als auch Zusatzversicherungen. Insgesamt 231 davon haben die Kölner Tester jetzt zertifiziert. Die entsprechenden Verträge stammen von 73 Anbietern, von denen das Infinma aktuell 41 BU-Versicherer zertifiziert hat.