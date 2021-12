Pharmazie: Das Bundesgesundheitsministerium weist Apotheken in einer Allgemeinverfügung vom 31. März an, „Impfstoffe gegen Covid-19 ausschließlich an die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arztpraxen abzugeben“. | Foto: Foto von Polina Tankilevitch von Pexels