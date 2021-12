Wechsel im Vorstand der Sachsen Bank

Die zur Landesbank Baden Württemberg (LBBW) gehörende Sachsen Bank bekommt einen neuen Vorstand. Oliver Fern tritt zum 1. Januar 2014 die Nachfolge Harald Pfabs an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Fern wird an Michael Horn berichten, der im Vorstand der LBBW für die Sachsen Bank zuständig ist.Fern begann seine Karriere 1993 bei der Deutschen Bank in Bonn, wo er in verschiedenen Positionen im Firmenkundengeschäft der Bank tätig war. Zuletzt war er dort Mitglied der Geschäftsleitung Bayern Nord und leitete das Marktgebiet Nürnberg.