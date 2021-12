Weg von Versicherungen und Aktien-Picking So macht Warren Buffett seine Firma fit für die nächsten 50 Jahre

Der zweitreichste Mann der USA erwirbt Precision Castparts, einen Ausrüster für die Raumfahrt- und Energiebranche, für 37,2 Milliarden Dollar. Berkshire wird 235 Dollar je Aktie in bar zahlen und die Nettoschulden von Precision Castparts übernehmen, teilten die beiden Gesellschaften am Montag in einer Erklärung mit. Der Kaufpreis für das Unternehmen aus Portland im US-Bundesstaat Oregon liegt 21 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.Mit der Übernahme dürfte der Jahresumsatz von Berkshire um etwa 10 Milliarden Dollar und die Zahl der Mitarbeiter um 30.000 beziehungsweise um fast 10 Prozent steigen. Auch dringt Berkshire dadurch weiter in die Schwerindustrie vor und verringert die Abhängigkeit von der Versicherungsbranche und dem Aktien-Picking, beides Wachstumsmotoren bei Berkshire in den vergangenen 50 Jahren. Die heutige Struktur des Unternehmens, mit der Eisenbahngesellschaft BNSF und Beteiligungen im Bereich Erneuerbare Energien, wäre Mitte der 1990er Jahre kaum vorstellbar gewesen, als Buffalo News und das Schuhgeschäft die herausragenden Bereiche waren und die Gesellschaft wegen ihrer Aktienengagements als Investmentfonds angesehen wurde.„Diese Zeiten sind vorbei“, sagt Lawrence Cunningham, Professor an der George Washington University und Autor des Buches „Berkshire Beyond Buffett“, in einem Interview. „Es ist jetzt wirklich ein Industriebetrieb.“Buffett hat auch sein Aktienportfolio geändert und einige langfristige Positionen reduziert. Beispielsweise Procter & Gamble, das drittgrößte Engagement von Berkshire Ende 2008. Im vergangenen Jahr handelte er einen Deal aus, einen Großteil der Aktien an P&G zurückzugeben im Tausch gegen das Duracell-Batterie-Geschäft.Der Erwerb von Unternehmen mit beständigen Aussichten sei „eine andere Art des Wertaufbaus“ als Aktien-Investments, sagte Buffett, der Chairman und Chief Executive Officer von Berkshire auf der Hauptversammlung im letzten Jahr. „Wir sind zu Phase Zwei übergegangen.“Precision Castparts stellt mit moderner Ingenieurtechnik Metall-Industriekomponenten für Düsenantriebe und Kraftwerke her, sowie Röhren für die Öl- und Gasindustrie. Zwar standen die Ergebnisse im Energiesektor in letzter Zeit unter Druck, was den Aktienkurs in den vergangenen zwölf Monaten um 17 Prozent nach unten getrieben hat. Aber das ist wohl kein Problem für Buffett, der nach Langfristengagements sucht, wo hohe Einstiegsbarrieren potenzielle Konkurrenten abschrecken würden.„Das ist ein Geschäftsbereich mit einem Horizont von mehreren Jahrzehnten“, sagt David Rolfe, Fondsmanager bei Wedgewood Partners. „Sie haben diese unglaublich langen Beziehungen mit einigen Kunden. Und diese werden nicht zu einem Billiganbieter gehen, um ein Teil im Inneren eines Flugzeugmotors etwas billiger zu bekommen.“Zu den Kunden von Precision Castparts aus Portland im US-Bundesstaat Oregon zählen General Electric, Boeing und Airbus. Berkshire kennt das Unternehmen bereits gut, die Gesellschaft hat 2012 eine Beteiligung erworben. Dieses Engagement wurde wahrscheinlich von einem der stellvertretenden Aktien-Picker der Gesellschaft, Todd Combs oder Ted Weschler erworben, da es einen Wert von weniger als 1 Milliarde Dollar hat und Buffett in der Regel sehr viel größere Käufe tätigt.Die Neuausrichtung von Berkshire basiert nicht nur auf der Übernahme von Burlington Northern Santa Fe, sondern auch auf Neuzugängen von Industrieunternehmen wie Iscar Metalworking im Jahr 2006 und dem Chemiehersteller Lubrizol 2011. Greg Abel, der CEO der Energiesparte von Berkshire, hat über Akquisitionen in Kanada und Nevada expandiert und gesagt, dass der Bereich weitere 15 Milliarden Dollar in erneuerbare Energie investieren könnte, nachdem er bereits Projekte wie eine Solar-Farm in Kalifornien finanziert hat.Buffett hat auch die Fusion von Kraft Heinz unterstützt und Berkshire schrieb am Freitag in ihrem Bericht zum zweiten Quartal, dass die Ergebnisse für die drei Monate bis 30. September wahrscheinlich einen Vorsteuer-Gewinn von etwa 7 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Transaktion umfassen werden. Der Versicherungsbereich hat sich in letzter Zeit nicht so gut entwickelt, er verzeichnete im zweiten Quartal einen Verlust von 38 Millionen Dollar beim versicherungstechnischen Ergebnis, verglichen mit einem Gewinn von 411 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Zurückzuführen war dies auf den Rückversicherungsbereich.Buffett, der am 30. August 85 Jahre alt wird, sagte im Mai, das die Rückversicherung sich eingetrübt habe. Der Milliardär hat schon seit Jahren die Expansion außerhalb des Versicherungssektors betont und verwendete 2012 den Begriff die „fabelhaften Fünf“, um damit BNSF, das Energiegeschäft, Iscar, Lubrizol und Marmon, einen Automobil-Zulieferer, zu beschreiben.Mit Precision Castparts wäre es die Gruppe der „spektakulären Sechs“, sagte Cunningham. „Eine große Übernahme verstärkt den Eindruck von Berkshire als Industrie-Konglomerat.“