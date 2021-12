Norbert Wulf ( Redakteur ) 19.04.2018 Aktualisiert am 10.01.2019 - 15:19 Uhr

Wölbern Invest, Phoenix und Co. Die größten Anlageskandale in Deutschland

Die Insolvenz der Münchner P&R-Gruppe, einem Anbieter von Container-Investments, bringt 3,5 Milliarden Euro Anlegergelder in Gefahr. Der aktuelle Fall, in dem die Insolvenzverwalter diese Woche einen Zwischenbericht veröffentlichten, hat in der neueren Geschichte deutscher Anlageskandale eine eigene Größenordnung. Die Redaktion hat die bisher größten Pleiten aus Anlegersicht zusammengetragen.