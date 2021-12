Zantke Corporate Bond AMI: Rentenfonds für den defensiven Anleger

Christian Gruben von der Neue Vermögen Asset Management empfiehlt den Zantke Corporate Bond AMI. Der Rentenfonds konnte seit Auflegung im Oktober 2009 bislang etwas über 4 Prozent zulegen.„Der Fondsmanager Dietmar Zantke hat sich in den vergangenen zehn Jahren als Portfoliomanager und Bereichsleiter der Rentensparte eines großen deutschen Investmenthauses einen Namen gemacht. Sein Managementstil ist geprägt durch eine hohe persönliche Verantwortung und durch eine detaillierte Konjunkturanalyse. Um das Kapital der Anleger zu erhalten, scheut Zantke nicht vor extremen Abweichungen im Vergleich zur Benchmark zurück. Dies hat er sowohl vor und während als auch nach der Finanzkrise bewiesen. Das hat dazu geführt, dass sich Zantke in den vergangenen Jahren von der Konkurrenz absetzen konnte. Bei den Unternehmensanleihen, die sich 2009 hervorragend entwickelt haben, kann es in nächster Zeit zu unliebsamen Überraschungen kommen. Von daher ist ein aktiver Manager wie Dietmar Zantke das Gebot der Stunde.“Gesellschaft: Ampega Gerling • Fondsmanager: Dietmar Zantke • WKN: A0Q 8HP • Auflage: 19.Oktober 2009 • Performance 2009: 1,2 Prozent • Performance seit Jahresbeginn: 3,1 Prozent • Anlageklasse: Rentenfonds>> Sehen Sie Dietmar Zantke im Interview bei Börse Stuttgart TV