Zurich mit neuem Leiter für das Produktmanagement im Motorbereich

Lüer verantwortet in seiner Funktion die Produktentwicklung für das Kraftfahrgeschäft für Zurich, ADAC-Autoversicherung und DA Direkt.Seit September 2008 ist der 45-Jährige für Zurich tätig, zunächst in der internen Beratung. 2010 wechselte er ins Segment Sachversicherung und war dort maßgeblich am Aufbau des Vertriebs beteiligt.Lüer hat Betriebswirtschaftslehre in Regensburg, Paris, Oxford und Berlin studiert und an der FU Berlin promoviert. Nach seinem Studium war er unter anderem als Berater bei Booz Allen Hamilton und Oliver Wyman tätig, wo er die Schwerpunkte Vertriebs- und Produktstrategien sowie Prozessoptimierung hatte.