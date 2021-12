Zuwachs bei Kames Capital Neue Köpfe und alte Hasen

David Ennett übernimmt bei Kames Capital die Stelle als Head of High Yield. Er war zuvor bei Standard Life Investments als Head of European High Yield und Manager des SLI Higher Income Fund und des European High Yield Fund tätig. Phil Milburn freut sich, nach einer krankheitsbedingten Pause seine Arbeit als Head of Fixed Income Investment Strategy wieder aufzunehmen.

Zusammen werden die beiden den Kames High Yield Bond Fund und den Kames High Yield Global Bond Fund verwalten. Dabei trägt Phil Milburn die Hauptverantwortung für den erstgenannten Fonds. David Ennett übernimmt die Führung bei der Verwaltung des Kames High Yield Global Bond Fund. Als Support Manager steht ihnen Stephen Baines zur Seite.

Beide berichten an David Roberts, Head of Fixed Income von Kames Capital, der gemeinsam mit Baines vorübergehend die Portfolios der Hochzinsfonds verwaltet hat.