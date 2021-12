22 Fragen an Michael Krautzberger „Zu jeder WM sammle ich Panini-Bilder“

In der Grundschule bekam ich von meiner Mutter für einen Bootsausflug auf dem Rhein zum ersten Mal Taschengeld. Das habe ich komplett wieder mit nach Hause gebracht, weil ich es sparen wollteHauptsächlich mit Hilfe meiner Eltern, die mich immer vorbildlich unterstützt habenAll jene Führungskräfte im Fondsmanagement, die es schaffen, extreme Motivation und Team-Fokus mit Spaß an der Arbeit zu verbindenDie Theorie effizienter Märkte ist akademisch durchaus interessant, aber ihre Annahmen sind in der Realität einfach nicht erfüllt Damodaran on Valuation ist ein sehr gutes Methodik-Buch. Aber wertvoller als jede Lektüre sind sicher persönliche Erfahrungen – gerade in KrisenzeitenIch versuche, so zu reagieren wie nach einem schlechten Wettkampf im Sport: Kopf hoch und noch härter trainieren beziehungsweise arbeitenDann gibt es wieder einen ausgelassenen Teamabend mit Tischfußball, Tischtennis und anderen nicht ganz so ernsten AktivitätenDie Auszeichnung durch Morningstar zum European Fixed-Income Fund Manager of the Year im März dieses Jahres war einer der jüngsten Höhepunkte – vor allem, da Morningstar über alle Rentenkategorien in Europa nur einen Award vergibt und in der Begründung darauf verwiesen hat, dass der Blackrock Euro Bond Fund seit 2005 bei gleichzeitiger Minimierung des Verlustrisikos kontinuierlich Mehrwert generiert hatÜber unmotivierte Service-MitarbeiterIch diskutiere immer wieder gern angeregt mit übertriebenen Euro-SkeptikernZum Spaß und aus guter alter Tradition sammle ich mit meinem besten Schulfreund alle vier Jahre Panini -Bilder zur Fußball-WM. Es ist ja wieder soweit. Wo ist der nächste Kiosk?Zu selten. Ich schaue selbst im Urlaub immer mal wieder via Blackberry auf den Newsflow. Das ist mir lieber, als direkt nach dem Urlaub von den angestauten Nachrichten erschlagen zu werdenNiemandem. Ich bin generell kein Social-Media-FreakBei so mancher Talkshow und bei allen Reality-TV-Formaten. Wobei mir auch noch mal jemand erklären muss, was das Realistische an einigen dieser Sendungen sein sollDie Hymne des 1.FC Köln verbindet beides ideal!Das Auswärtsspiel des 1. FC Köln in IngolstadtAuf meine schöne Wohnung mit Blick ins GrüneFür die Gesundheit von Familie und Freunden, aber vermutlich auch für die Zwischenfinanzierung eines guten InvestmentsMaracujasaft-Schorle. Leider repräsentiere ich Deutschland in dieser Hinsicht sehr schlecht in Großbritannien. Alle sind immer verwundert, dass ich kein Bier und wenig Wein trinkeIch radle im Juli für London‘s Air Ambulance von Paris nach Genf und sammle SpendenMallorca zum Radeln und Wandern im Frühjahr und Herbst, die Alpen im Winter und Sommer – das wäre eine tolle KombinationDer 1970 in Eltville geborene Rheingauer studiert nach dem Abitur Betriebswirtschaft und Informatik an der European Business School und erwirbt 1996 seinen Master-Abschluss Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen.Seine berufliche Karriere beginnt er 1994 im globalen Rentenfonds-Management der DWS. Fünf Jahre später wechselt er zum Frankfurter Konkurrenten Union Investment, wo er die Leitung des Rentenbereichs übernimmt.Nächste Karriere-Station ist Merrill Lynch Investment Managers, die 2006 mit Blackrock fusionieren: Seit Juli 2005 leitet Krautzberger dort den Bereich European Fixed Income, seit Juli 2011 fungiert er zudem als Investment-Chef von Blackrock Asset Management Deutschland. Persönliche Management-Verantwortung trägt er für den 2,7 Milliarden Euro schweren Blackrock Euro Bond Fund (WKN: 579260) und den Blackrock Fixed Income Strategies (A0NDDA).