22 Fragen an Stephen Snowden „Ich haue eine Nacht lang auf den Putz“

Wenn ich meinem Vater bei etwas geholfen habe, wollte ich als Belohnung immer ein sechseckiges 50-Pence-Stück. Das war damals die größte und auch wertvollste Münze in Großbritannien, was sich mir sehr früh eingeprägt hatAls Reservist in der ArmeeNeinSei nicht die erste Maus in der Falle – den Käse bekommt immer die zweite Liar’s Poker von Michael LewisIch bin von Natur aus sehr konkurrenzfreudig – da braucht es keine Extraportion Motivation!Ich gehe aus und haue eine Nacht lang auf den PutzAls ich die Nachricht bekam, zum ersten Mal eigenverantwortlich einen Fonds betreuen zu dürfenÜber einen Artikel in einer britischen Zeitung, die falsch über meinen Fonds berichtet hatJenen Politikern, die immer noch auf Banker eindreschen. Aus wahltaktischen Gründen macht sich das sicher gut, aber es behindert die wirtschaftliche ErholungHistorische AnleihenIm TheaterNiemandemBei Keeping Up with the Kardashians Fußball – ich bin ein Fan der Glasgow Rangers Das Champions-League-Gruppenspiel FC Barcelona gegen Ajax Amsterdam Auf mein I-PadFür meinen Ski-UrlaubBier – am liebsten Smithwick‘s . Das ist aber außerhalb Irlands nur schwer zu bekommenDie Organisation Refuge , die sich um die Opfer häuslicher Gewalt kümmertIm Ski-Paradies Vail in ColoradoDer 1971 im nordirischen Lisburn geborene Brite studiert nach dem Schulabschluss Finanzwissenschaften an der Queens University Belfast und beginnt seine berufliche Karriere 1994 als Aktienanalyst bei Aegon Asset Management in London. Vier Jahre später wechselt er in den Rentenbereich und spezialisiert sich dort auf Unternehmensanleihen.Seinen ersten eigenen Fonds übernimmt er im Juli 2000 mit dem Aegon Sterling Corporate Bond. Im Dezember 2004 wechselt er zu Old Mutual Asset Management, wo er als Nachfolger von Richard Woolnough den Old Mutual Corporate Bond Fund managt.Kurz vor der Umbenennung der britischen Aegon-Tochter in Kames Capital im September 2011 kehrt Snowden zu seinem alten Arbeitgeber zurück und betreut dort seither den Kames Absolute Return Bond Fund und den Kames Investment Grade Global Bond Fund.