Vorbereitung auf die IHK-Prüfung 34d-Lizenz: Fonds Finanz bietet kostenlose Schulung an

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz bietet eine kostenlose Schulung an, die auf die Tätigkeit als 34d-Vermittler vorbereiten soll. Der Kurs, der Online- und Präsenzveranstaltungen kombiniert, vermittele Interessierten die notwendigen Lerninhalte, um die 34d-Prüfung bei einer deutschen Industrie- und Handelskammer (IHK) erfolgreich abzulegen, heißt es von Fonds Finanz. An dem im Januar gestarteten Programm nähmen aktuell 300 Interessierte teil. 1.800 Teilnehmende sollen es im Jahresverlauf 2023 noch werden, peilt der Maklerpool großzügig an.

„Wir begleiten und unterstützen die Auszubildenden bei jedem Schritt: von der Ausbildungsanmeldung bis zur Prüfung und auch darüber hinaus, etwa bei der Eintragung ins Vermittlerregister“, erklärt Fonds-Finanz-Ausbildungsleiter Holger Kräker. „Für einen erfolgreichen Abschluss sind sowohl eine individuell angepasste Prüfungsvorbereitung mit regelmäßigen Lernstandskontrollen als auch der persönliche Austausch maßgeblich.“

Sachkundeprüfung – Voraussetzung für die 34d-Lizenz

Die IHK-Sachkundeprüfung ist das Eintrittstor, um – ohne eine Ausbildung zum Versicherungsfachwirt oder ein themenverwandtes Studium durchlaufen zu haben – eine Erlaubnis nach Paragraf 34d Gewerbeordnung zu erlangen und als Versicherungsvermittler tätig zu werden. Die 34d-Erlaubnis ist für alle selbstständig arbeitenden Profis des Versicherungsvertriebs Pflicht, alle gebundenen Ein- und Mehrfachvertreter von Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmakler sowie Versicherungsberater müssen sie vorweisen.

Fonds Finanz will mit dem niedrigschwelligen Angebot nach eigener Auskunft „den Berufsstand des freien Maklers so unabhängig, attraktiv und zugänglich wie nur möglich“ gestalten. Daher werde der Kurs kostenlos angeboten – und ohne die Bedingung, sich an den Maklerpool binden zu müssen.

Weitere kostenlose Schulungen soll es ab Juli auch für angehende Finanzanlagenvermittler nach Paragraf 34f GewO ab Ende des Jahres für Immobiliardarlehensvermittler nach Paragraf 34i GewO geben, stellt man bei Fonds Finanz in Aussicht.

Mit seinem Schulungsangebot reagiert Fonds Finanz offenbar auf ein zunehmend dringlicher werdendes Problem der Branche: Dem hiesigen Finanz- und Versicherungsvertrieb geht der Nachwuchs aus. Der durchschnittliche freie Finanz- oder Versicherungsvermittler ist laut einer Erhebung des Interessenverbands Bundesverband Finanzdienstleistung AfW 53 Jahre alt. Für viele Vertriebsprofis ist das Ruhestandsalter somit nicht mehr fern.

Beim AfW hat man das Problem ebenfalls erkannt und im vergangenen Jahr die Initiative „#Die34er“ ins Leben gerufen. In speziell organisierten Netzwerkveranstaltungen können sich dort junge Vermittler bis 40 Jahren untereinander austauschen.