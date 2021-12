47 Fonds im Crashtest Die besten defensiven europäischen Mischfonds

Früher war Sparen so einfach: Das Geld kam aufs Festgeldkonto, Sparbuch oder wurde in Bundesschätzchen angelegt. Alles war absolut sicher und es winkten ordentliche Zinsen von 3, 4 oder noch mehr Prozent. Es war eben üblich, dass diejenigen, die Geld verleihen, im Gegenzug Zinsen bekamen, während jene, die Geld borgen, Zinsen bezahlen mussten.Wirklich glücklich damit werden wohl nur die Häuslebauer. Wer mehr aus seinem Ersparten machen möchte und bereit ist, wenigstens ein kalkulierbares Risiko einzugehen, sollte sich nach Alternativen umschauen. Denn eine Wende zum Besseren ist nicht in Sicht.