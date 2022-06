IFF-Report 6 Hauptgründe führen zu Überschuldung

Wenn ein Privathaushalt bestehende Schulden weder aktuell noch in absehbarer Zukunft zurückzahlen kann, weil seine Einkünfte kaum die laufenden Kosten decken – dann spricht man von einer Überschuldung. Arbeitslosigkeit, bestimmte Lebensereignisse, aber auch wenig vorausschauendes Konsumverhalten können Menschen in eine solche Lage bringen.

Wer aus eigener Finanzkraft fällige Ratenzahlungen nicht mehr bedienen kann, kann sich an einen Schuldnerberater wenden. Neben finanziellem Coaching kann hier auch eine außergerichtliche Einigung zwischen Schuldner und Gläubigerseite angeregt werden. Wenn keine Hilfe fruchtet, kommt es zu einem Verbraucherinsolvenzverfahren – das bei Wohlverhalten des Schuldners laut Gesetz maximal drei Jahre dauern soll. Am Ende winkt ein Schuldenerlass und damit ein finanzieller Neustart. Im Jahr 2021 haben hierzulande 79.620 Personen die Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens beantragt. Das sind mit 90,7 Prozent mehr, also fast doppelt so viele wie im Vorjahr 2020.

Das Institut für Finanzdienstleistungen IFF, Forschungsinstitut aus Hamburg, hat eben seinen jährlich erscheinenden Schuldenreport für 2021 vorgestellt. Demnach galten im vergangenen Jahr hierzulande 6,16 Millionen Personen – oder rund 3,08 Millionen Haushalte – als überschuldet. Bereits die Corona-Pandemie mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen hat viele Arbeitnehmer in finanzielle Bedrängnis gebracht. Die Inflation steuerte zuletzt ein Übriges bei – was in dem IFF-Bericht, der die Situation nur bis Ende Dezember 2021 betrachtet, jedoch erst ansatzweise zum Tragen kommt.

Das IFF hat einige Hauptgründe für Überschuldung in einer Grafik zusammengetragen – und diese dabei nach Ursachen gegliedert. Demnach waren im Corona-Jahr 2021 die Lebenssituationen „Arbeitslosigkeit“ beziehungsweise „reduzierte Arbeit“ der mit Abstand häufigste Grund für die Finanzmisere bei Privatpersonen.

Hauptgründe für Überschuldung 2021