Redaktion 19.07.2021 Lesedauer: 1 Minute

Berufsunfähigkeitsversicherung 8 K.O.-Kriterien für BU-Versicherungen

Versicherungsmakler Matthias Helberg benennt in seinem Blog acht Ausschlusskriterien, die er bei der Auswahl einer Berufsunfähigkeitsversicherung für seine Kunden beachtet. Denn es gebe so einige BU-Tarife, die er ohne trifftigen Grund niemals vermitteln würde. Das sind die wichtigsten Mindestanforderungen an eine BU-Police.