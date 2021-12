81 Millionen Dollar Entschädigung Bill Gross und Pimco beenden Rechtsstreit

Weil Pimco ihn 2014 „vor die Tür setzte“, reichte Bill Gross im Oktober 2015 eine Klage gegen den von ihm mitbegründete und später an Allianz verkauften Anleihe-Spezialisten ein. 200 Millionen US-Dollar wollte Gross von seinem Ex-Arbeitgeber als Entschädigung haben. Schließlich sei die Kündigung in den Medien als Folge von Gross‘ herrischen und aufbrausenden Verhaltens gegenüber Kollegen und Mitarbeitern dargestellt worden und habe dem Manager so einen enormen Image-Schaden hinzugefügt, argumentierte Gross.

Pimco hingegen hielt die Klage für unbegründet. Schließlich habe Gross keine Vereinbarung über eine Beschäftigungsgarantie mit Pimco getroffen, konterte Gross‘ Ex-Arbeitgeber. Anschließend landete der Fall vor Gericht (Gross v. Pacific Investment Management Co., 30-2015-00813636, California Superior Court, Orange County (Santa Ana).