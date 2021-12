9 Fonds im Crashtest Die besten Renten-Strategiefonds

Klassische Anleihe-Strategien sind out – wer im aktuellen Nullzins-Umfeld als Rentenfondsmanager Erfolg haben will, muss vor allem flexibel agieren. Der aktuelle Crashtest untersucht, welche der bei der Analysegesellschaft FWW als Renten-Strategiefonds gelisteten Produkte den besten Eindruck hinterlassen.

„Das neue Marktumfeld erfordert Lösungsalternativen im Anleihebereich“, meint Michael Mewes, Kundenportfolio-Manager für globale Anleihe-Strategien bei J.P. Morgan Asset Management. Neben den an gängigen Indizes orientierten Klassikern entsteht eine neue Klasse von Rentenfonds, bei denen ein flexibles Konzept im Fokus steht. „Die Manager investieren dabei ohne Rücksicht auf eine Indexzugehörigkeit in ihre besten Ideen", so Mewes.