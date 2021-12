ABN Amro Bank So profitieren deutsche Staatsanleihen vom EZB-Entscheid

Um die Wirtschaft der Region anzukurbeln und gegen den Deflationsdruck anzukämpfen, verlängerte die EZB am vergangenen Donnerstag ihre QE-Käufe im Umfang von monatlich 60 Milliarden Euro um sechs Monate bis März 2017. Außerdem wurde der Einlagensatz um 10 Basispunkte auf minus 0,3 Prozent verringert.Die Aufnahme von Regionalanleihen wird durch die EZB-Regel beschränkt, höchstens 33 Prozent einer einzelnen Emission ankaufen zu dürfen.„Die Aufnahme regionaler und lokaler Staatsanleihen wird in erster Linie das Spektrum kaufbarer Papiere in Deutschland vergrößern", schrieb Martin van Vliet, leitender Zinsstratege der ING Groep NV in Amsterdam, in einer Kundennotiz. „Unter Berücksichtigung der Kaufgrenze pro Emission ist die Ausweitung des deutschen kaufbaren Spektrums wahrscheinlich gerade groß genug, um die sechsmonatige Verlängerung des Programms bis März 2017 auszugleichen."Van Vliet wies auch darauf hin, dass sich nach der Senkung des EZB-Einlagensatzes wieder deutsche Papiere mit kürzeren Laufzeiten für einen Ankauf im Rahmen des QE-Programms qualifizieren.Vor der EZB-Entscheidung für eine Reduzierung des Einlagensatzes rentierten Anleihen im Volumen von mehr als zwei Billionen Dollar unter dem vorigen Satz von minus 0,2 Prozent, zeigen Daten von Bloomberg, womit sie im Rahmen des QE-Programms nicht mehr erworben werden durften.