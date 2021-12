Abpfiff „All das macht unsere Borussia zur einzig wahren“

Der aktuelle Hit unseres Stadionsprechers Knippi „So wie in alten Tagen“ beschreibt es am besten: Die Fohlen-Power der 70er Jahre, der ewige Underdog im Schatten des „großen“ FC Bayern, der Zusammenhalt der zahllosen Fan-Gruppierungen, das familiäre Vereinsumfeld – all das macht unsere Borussia zur einzig wahren!Ein 3:2-Sieg bei meinem ersten Live-Europapokal-Auswärtsspiel 1996 in London im Highbury Park von Arsenal in den legendären schwarzen Trikots.12. April 1998, Ostersonntag – Gladbach spielt mitten im Abstiegskampf zu Hause gegen die Zebras aus Duisburg und liegt nach 40 Minuten 0:3 zurück – in der Halbzeit bin ich zutiefst enttäuscht und wutentbrannt nach Hause gefahren.Titel und Erfolge, um Spieler wie Marco Reus langfristig an den Verein binden zu können, die Konstanz, eine Saison auf hohem Niveau durchzuspielen – oder vielleicht auch einfach nur 100 Millionen Euro.ist das Beste, was Borussia Mönchengladbach passieren konnte, ein detailverliebter Fußballverrückter im besten aller Sinne! Ein bisschen wie Hennes Weisweiler reloaded.