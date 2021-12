Gané Value Event, Concept Kaldemorgen, FvS Multiple Opportunities Die 10 besten Topseller-Mischfonds im Stärken-und-Schwächen-Check

Die Fonds-Vermögensverwaltung des Kölner Finanzdienstleisters RP Rheinische Portfolio Management bietet eine Vermögensverwaltungsstrategie aus jeweils zehn bei Anlegern beliebten Mischfonds an. Dazu werten hauseigene Analysten am Ende jedes Quartals die Listen der meistverkauften Fonds bei deutschen Maklerpools und Direktbanken aus. Das hauseigene RP-Scoring basiert auf acht relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko des Fonds, darunter Drei-Jahres-Performance, Volatilität und Maximum Drawdown.

Beim Blick auf die Stärken und Schwächen der Fonds zählt vor allen Dingen das kritische Urteil von Mirko Hajek, Analyst bei Rheinische Portfolio Management. Er bringt die Fonds-Lieblinge in eine Reihenfolge. Die zehn besten wandern gleichgewichtet in ein Auswahlportfolio, das Rheinische Portfolio Management seinen Kunden als Fonds-Vermögensverwaltung anbietet. Wir stellen Ihnen diese Top-Mischfonds in der obigen Bilderstrecke detailliert vor.