Der Zauber der Langeweile In der Krise standhaft bleiben mit stabilen Aktien

Nachdem sie sich im vergangenen Jahr durch turbulente und schwierige Marktbedingungen navigiert hatten, gingen die Anleger mit der Hoffnung auf ein günstigeres Umfeld ins Jahr 2023. Aber weit gefehlt. Der bisherige Jahresverlauf war von häufigen Marktschwankungen und Unsicherheit geprägt, und Anleger müssen Lösungen finden, die Schutz vor einem breiten Spektrum an Wirtschafts- und Marktszenarien bieten. Da langfristige Investoren dabei nach wie vor ein Engagement an den Aktienmärkten benötigen, dürften Aktien mit robusten Eigenschaften zunehmend nachgefragt werden.

Im Jahr 2005 hat das Multi-Assets-Team von Nordea Asset Management das Konzept der „stabilen Aktien“ entwickelt. Stabile Aktien werden oft als „langweilig“ empfunden und ziehen weniger Aufmerksamkeit vom Markt und der breiten Öffentlichkeit auf sich. Daher ist im aktuellen Umfeld Stabilität bei vielen Anlegern immer noch eine unterschätzte Qualität. Aber die erfolgreichsten Unternehmen für den Rest des Jahres und darüber hinaus werden wahrscheinlich jene sein, die der hartnäckigen Inflation, den hohen Zinsen und der anhaltenden Wirtschaftsschwäche standhalten können.1

Wir glauben, dass dies vor allem Unternehmen sein werden, die Stabilität im Hinblick auf die Entwicklung der Gewinne, Dividenden, Cashflows und des EBITDA zeigen. Stabile Aktien sind in der Regel weniger wirtschaftlich anfällig als der breitere Markt, da sie zumeist Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die für den täglichen Konsum unerlässlich sind.

Während solche Unternehmen im Laufe eines Konjunkturzyklus weitgehend über eine konstante Nachfrage verfügen, ist es von entscheidender Bedeutung, jene zu identifizieren, die in der Lage sind, eine konstante Nachfrage durch Preissetzungsmacht zu ergänzen. Dies ist besonders wichtig in einem inflationären Umfeld, da diese in einer weitaus besseren Position sind, um weiterhin Umsatzwachstum zu erzielen, indem sie Kostensteigerungen weitergeben.

Darüber hinaus ist es wichtig, Unternehmen mit starken Bilanzen ins Visier zu nehmen, die sicherstellen können, dass sich Umsatzwachstum in Gewinnwachstum niederschlägt. Solche Unternehmen bieten ein Element des Inflationsschutzes, ohne stark zyklisch und rezessionsanfällig zu sein.1

Schließlich müssen Anleger die Bewertung genau im Auge behalten – denn ein stabiles Unternehmen ist nicht automatisch eine stabile Aktie. Stabile Aktien müssen zu grundsätzlich attraktiven Bewertungen gehandelt werden. In dieser Zeit erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit sind wir überzeugt, dass der Markt das stabile Aktienuniversum zu schätzen wissen wird. Es mag auf den ersten Blick vielleicht etwas langweilig erscheinen, aber es ist in einer besseren Position, um dem heutigen Inflationsdruck standzuhalten.1

