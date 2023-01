Tabellenführer im Süden In diesen Bundesländern wohnen die meisten Aktionäre

Jeder fünfte Westdeutsche investierte im vergangenen Jahr in Aktien. In Ostdeutschland legte jeder achte Einwohner an der Börse an. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Deutschen Aktieninstituts (DAI) hervor. Insgesamt engagierten sich im Westen im vergangenen Jahr 19,8 Prozent der Bevölkerung an der Börse, im Osten waren es 12,1 Prozent. Grund für die Differenz könnten laut DAI Einkommensunterschiede und die fehlende Aktientradition im Osten sein.

Den höchsten Aktionärsanteil verzeichnete im Bundesländervergleich im vergangenen Jahr Baden-Württemberg mit 24,5 Prozent, dicht gefolgt von Bayern mit 23,5 Prozent.

Anteil der Aktionäre nach Bundesländern im Jahr 2022

Bundesland Anteil der Aktionäre an der Bevölkerung in % Baden-Württemberg 24,5 Bayern 23,5 Schleswig-Holsstein/Hamburg 20,2 Sachsen 18,3 Hessen 18,1 Nordrhein-Westfalen 17,4 Rheinland-Pfalz/Saarland 16,8 Niedersachsen/Bremen 15,8 Sachsen-Anhalt 12,4 Berlin 10,2 Thüringen 9,7 Brandenburg 8,9 Mecklenbug-Vorpommern 7,9

Quelle: Deutsches Aktieninstitut

Insgesamt investierten in Deutschland laut DAI im vergangenen Jahr 12,9 Millionen Menschen in Aktien, Aktienfonds oder ETFs. Damit stieg die Zahl der Aktionäre auf ein neues Rekordniveau.

>>>Vergrößern

Quelle: Deutsches Aktieninstitut

Besonders die Gruppe der unter 30-Jährigen war im vergangenen Jahr am Aktienmarkt aktiv. Rund 600.000 junge Erwachsene wagten sich auf das Börsenparkett – eine Steigerung von 40 Prozent zum Vorjahr. Damit verzeichnet diese Gruppe im Vergleich aller Altersgruppen den mit Abstand stärksten Anstieg.