Aktiv gegen Passiv Das Risikomanagement der VV-Fonds hat 2015 funktioniert

Die Kursverluste an den weltweiten Aktienmärkten in den vergangenen Monaten haben uns veranlasst, den in einer der jüngsten Kolumnen gezogenen Vergleich erneut aufzugreifen und an dieser Stelle fortzusetzen. Dafür haben wir den Auszug der Fonds erweitert und vergleichen deren Wertentwicklung mit einigen Aktienindizes sowie dem MMD-Index Offensiv seit Anfang des Jahres sowie für das dritte Quartal 2015. Der letztgenannte Index besteht derzeit aus 193 VV-Fonds und stellt somit den Durchschnitt der offensiven vermögensverwaltenden Fonds der MMD-Fondsdatenbank dar.(Wertentwicklung in Prozent auf Euro-Basis)(Wertentwicklung in Prozent auf Euro-Basis)Zudem zeigt der Vergleich auf Sicht des Jahres 2015, dass die vielfach zitierten Kostennachteile des aktiven Managements durch eben dieses – beziehungsweise das aktive Risikomanagement – kompensiert werden können.Die Depot-Performance wird mit dem gezielten Einsatz von guten vermögensverwaltenden Fonds in Vergleichen zwar nie zu den Top-Depots gehören, aber auch nie zu den Flop-Depots.Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen.Ihr Klaus-Dieter Erdmann