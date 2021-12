Svetlana Kerschner 21.07.2016 Lesedauer: 3 Minuten

Aktuelle Befragung Mifid II bringt deutlich höhere Kosten als bisher gedacht

Am 3. Januar 2018 tritt Mifid II in Kraft. Wie fit die Finanzinstitute im Bezug auf die neue Finanzmarkt-Richtlinie sind, untersuchte die Unternehmensberatung PPI in einer Studie. Das Ergebnis: Banken und Sparkassen sind immer noch auf dem gleichen Stand wie vor neun Monaten - und sie erwarten viel höhere Kosten als bisher gedacht.