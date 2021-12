Alkoholisiert auf der Abendveranstaltung Zahlt die Unfallversicherung bei Treppensturz während der Dienstreise?

Geselliges Beisammensein unter Kollegen am Abend gehört auf Dienstreisen oft zum guten Ton. Man trifft sich an der Bar, trinkt ein Glas Wein oder Bier zusammen, unterhält sich über die Arbeit. Doch was geschieht bei einem Unfall? Diese Frage klärte das Bundessozialgericht im Fall eines verunglückten Außendienstmitarbeiters einer Versicherung.