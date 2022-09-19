Für Plattform und Talente Allianz Direct bekommt neuen Technik-Chef
Redaktion
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Desmond Field-Corbett leitet ab dem 15. September 2022 den Bereich Technologie bei Allianz Direct. Gleichzeitig wird er Generalbevollmächtigter des Direkt- und Sachversicherers. In seiner neuen Rolle soll Field-Corbett die kontinuierliche Weiterentwicklung und den Ausbau des internen IT-Talentpools verantworten. Ferner leitet er die digitale Plattformstrategie der Allianz Direct.
Seit 2013 arbeitet Field-Corbett für die Allianz. Unter anderem war er am Aufbau der Allianz Global Digital Factory beteiligt, wo er nach Unternehmensangaben maßgeblich zu einem modernen Ansatz für das Software-Engineering mit Schwerpunkt auf agilen Entwicklungsprozessen und Continuous Delivery beitrug.
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