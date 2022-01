Studie von Service Value Diese 10 Lebensversicherer bieten den besten Service

Die Huk-Coburg schaut am genauesten hin, wenn es um die Bedürfnisse ihrer Kunden in der Lebensversicherung geht. Zu diesem Schluss kommt die Rating-Agentur Service Value in ihrem Service-Atlas Lebensversicherer 2022. Ebenfalls mit Bestnote schließen Cosmos, LVM, Generali, Neue Leben, Alte Leipziger, Provinzial und WWK ab.

Die Studie beruht auf 3.165 Umfragebögen von 2.206 Versicherten zu 34 Unternehmen. Die Befragten gaben Auskunft bezüglich 17 Service- und Leistungsmerkmale in vier Dimensionen: Produkte, Kundenberatung, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei diesen 3 Lebensversicherern fühlen sich Versicherte besonders wohl

Unter dem Strich bekommen zehn Gesellschaften die Bestnote „sehr gut“. Die ersten drei Plätze gehen an:

Huk-Coburg Allianz Basler

Ebenfalls mit „sehr gut“ bewerten die Versicherten die folgenden Lebensversicherer:

Cosmos

LVM

Generali

Neue Leben

Alte Leipziger

Provinzial

WWK

Nur die Huk-Coburg und die Basler erreichen in allen vier Teilbereichen der Studie die Bestnote. Jeweils dreimal zu den beliebtesten Anbietern zählen Allianz und LVM.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bringt Lebensversicherer nach vorne

Als wichtigster Treiber stellt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis heraus. Aber auch auf Kostentransparenz und den Umgang mit Reklamationen schauen die Versicherten. Und genau hier gibt es noch viel Luft nach oben. Schließlich kommt hier selbst die Huk-Coburg, als Gesamtsieger und Primus in dieser Kategorie, nur auf einen Wert auf 2,19.

„Die öffentliche Berichterstattung zur Lebensversicherung führt unter Versicherungsnehmerinnen und -nehmern durchaus zu Unsicherheiten“, sagt dazu Claus Dethloff, Geschäftsführer von Service Value. „Es liegt bei den einzelnen Anbietern, das Vertrauen ihrer Kundschaft nicht nur durch wirtschaftlich kluges Handeln, sondern auch durch starke Kundenorientierung zu erhalten und zu stärken oder anderenfalls eben zurückzugewinnen.“