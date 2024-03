Teilen

Nur 7 Basispunkte Amundi startet Preiskampf mit All-Country-ETF

Mit dem Prime All Country World Ucits ETF erweitert Amundi sein Portfolio um eine kostengünstige und breit diversifizierte Anlagemöglichkeit in globale Aktienmärkte. Mit einer beispiellos niedrigen Verwaltungsgebühr geht der Asset Manager in den Preiskampf.