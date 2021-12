Anleger-Befragung Berater schlägt Fintech

„Wenn Sie in Wertpapiere investieren, wo kaufen Sie in der Regel Ihre Finanzprodukte ein?“ Diese Frage stellte das Forschungsinstitut TNS Infratest im Auftrag der Börse Stuttgart rund 700 deutschen Wertpapierbesitzern.



Mit 60 Prozent gab die Mehrheit der Befragten den Finanzberater ihrer Bank als die erste Adresse beim Wertpapierkauf an. Online-Banking und Online-Broker folgen großem Abstand (15 Prozent), genauso wie die freien Finanzberater (13 Prozent). 5 Prozent der Befragten geben sonstige Anbieter an. >> Die gesamte Studie der Börse Stuttgart finden Sie hier