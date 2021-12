Argentos mit Doppelspitze

Achim Kochsiek, der Argentos seit November 2011 allein leitet , bekommt Verstärkung. Das Maklerpool hat Gunther Will zum Vorstand ernannt. Will tritt seine Stelle zum 1. April an und übernimmt die Ressorts Vertrieb, Marketing und Presse.Derzeit ist Will als Leiter des Privatkunden- und semi-institutionellen Vertriebs in Deutschland, Österreich und Luxemburg tätig. Davor arbeitete er im Vertrieb von Invesco Asset Management und Cominvest Asset Management.